ليبيا – استقبل وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف أمس الخميس آمر غرفة عمليات القوات الجوية بالقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء طيار محمد المنفور.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية الوضع الراهن والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجيش والشرطة

وبدوره،ثمن المستشار بوشناف دور القوات الجوية وكافة أبناء القوات المسلحة في الحرب التي يخوضها الجيش حاليا لأجل بناء دولة القانون والمؤسسات.

ومن جهته،أكد المنفور أن دور وزارة الداخلية بات واضحا وجليا في تعزيز أمن الوطن والمواطن وحماية ظهر القوات المسلحة خاصة في المدن المحررة حديثا.