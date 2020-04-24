المغرب – أعلنت وزارة الصحة المغربية امس الخميس، تسجيل 122 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل انخفاضا كبيرا في الحالات الجديدة، مقارنة مع يوم أمس الذي سجلت فيه 237 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالمملكة ارتفع إلى 3568 حالة، فيما وصل العدد الكلي للوفيات إلى 155 بعد تسجيل 6 حالات وفاة جديدة.

وأوضح رئيس مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، أن 39 شخصا تماثلوا للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين من المرض حتى الآن إلى 456 شخصا.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء