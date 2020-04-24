النرويج – يعتقد البطل الأولمبي مرتين بيتر نورتوغ، أن المتزلجين الروس يملكون ميزة ستصب في مصلحتهم أمام المتزلجين النرويجيين بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونقل موقع TV2 تصريحات نورتوغ الذي قال: ” يمكن للمتزلجين الروس إجراء تدريب على ارتفاعات عالية دون اضطرارهم لمغادرة البلاد، بالمقابل يضطر النرويجيون إلى السفر للخارج للقيام بذلك، وبسبب توقف حركة الطيران الدولية إثر تفشي فيروس كوفيد-19، فإن لدى الرياضيين الروس عدة أماكن للاختيار بينها، وليس عليهم عبور الحدود وهذه ميزة تصب في مصلحتهم”.

وأضاف نورتوغ أن النرويجيين كان يمكن أن يناقشوا رفع الحظر عن استخدام خيام الأكسجين، مما يخلق ظروفا مماثلة لتلك الموجودة على المرتفعات، لكنه تم حظر هذه الطريقة في عام 2003.

ونال نورتوغ البالغ 34 عاما، 13 لقبا عالميا وميداليتين ذهبيتين في أولمبياد فانكوفر الشتوي 2010، إضافة إلى فضية وبرونزية في أولمبياد كندا.

المصدر: “لينتا.رو”