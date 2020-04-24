انجلترا – أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة، تعيين المستثمر المصرفي غاري هوفمان رئيسا لها، ليعمل إلى جانب الرئيس التنفيذي ريتشارد ماسترز.

وقالت الرابطة في بيان رسمي إن هوفمان البالغ 59 عاما سيتولى المنصب بداية من أول يونيو المقبل بعد أن صوت حملة الأسهم بالإجماع بالموافقة على اختياره.

وسيتولى هوفمان المنصب الجديد خلفا للقائمة بأعمال رئيس مجلس الإدارة كلوديا أرني.

ويعمل هوفمان حاليا رئيسا لمجلس إدارة جمعية كوفنتري للبناء وبنك مونزو.

وبدأ هوفمان حياته العملية في بنك باركليز وتولى رئاسة مجلس إدارة فيزا أوروبا بعد ذلك.

المصدر: رويترز