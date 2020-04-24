ليبيا – أعلن جهاز النهر الصناعي بمنظومة الحساونة سهل الجفارة اليوم الجمعة خفض ضغط معدل تدفق المياه اليوم الجمعة لتنفيذ أعمال الصيانة الطارئة لصمامات التحكم بمحطة التدفق بالشويرف.

الجهاز أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن خفض ضغط معدل تدفق المياه سيترتب عليه ضعف تدفق المياه وإنقطاعها عن بعض المناطق بمدينة طرابلس.

وأشار جهاز النهر الصناعي أنه عندما يتم إستكمال أعمال الصيانة الطارئة لصمامات التحكم بالتدفق ستتمكن فرق التشغيل من زيادة رفع معدل التدفق وعودة المياه لكافة المناطق بمدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها.