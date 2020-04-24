حصيلة الوفيات بكورونا في إسرائيل تبلغ 193

حصيلة الوفيات بكورونا في إسرائيل تبلغ 193

إسرائيل – أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد بلغت 193 حالة وفاة، فيما يقترب إجمالي عدد الإصابات من 15 ألف حالة.

وتمثل هذه الأرقام ارتفاعا بوفاتين و290 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وسجلت 79 من الإصابات الجديدة خلال الليلة الأخيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن 139 مريضا بكورونا لا يزالون في حالة خطرة و107 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ عدد المتعافين 5685 شخصا.

والضحية الأخيرة للوباء في إسرائيل حاخام في سن 55 عاما كان يترأس منظمة خيرية مرموقة، وقدم كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الدولة رؤوفين ريفلين تعازيهما في وفاته.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة اليوم اجتماعا من المتوقع أن توافق خلاله على اتخاذ خطوات جديدة لتخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس التاجي.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل