لبيا – قال الخبير الاستراتيجي نائب المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية اللواء محمد الدويرى إن ليبيا تمثل أحد أهم محاور دائرة الأمن القومي المباشر لمصر والتي تتعامل مع هذه القضية من منطلق هذا لا مبدأ وهناك متابعة دقيقة وتفصيلية وتحركات محسوبة بدقة وتدخل فعال كلما كان الأمر ضروريا.

اللواء الدويري أوضح خلال لقائه ببرنامج “التاسعة” عبر التلفزيون المصري وفقاً لما نقلته صحيفة “الدستور” المصرية أمس الخميس أوضح أنه في ضوء تطور وتدهور الأوضاع في ليبيا لا بد أن نقول ما هي وجهة نظر مصر حيث مصر ترى أن هناك عدة محاور لتحكم الوضع في ليبيا، مبيناً أن مصر تتحرك حتى يكون هناك استقرار للدولة الليبية وتكون هناك دولة ليبية وطنية لها وضعيتها الإقليمية ووحدة الأراضى الليبية والسيادة الليبية.

وأشار نائب المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أن كل التدخلات الأجنبية في ليبيا أثرت عليها تأثيرا سلبيا، مؤكدا أن مصر تدعم الجيش الليبي الذى يحارب الإرهاب والمرتزقة كما أن هناك أهمية لتطبيق كل القرارات المتعلقة بحظر السلاح في ليبيا.