أبوظبي – أعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان امس الخميس، ليكون يوم الجمعة مكملا لعدة شهر شعبان.

وذكرت وزارات الأوقاف في تلك الدول، أنه “نظرا لعدم ثبوت رؤية الهلال يوم الخميس، فإن يوم الجمعة يكون الـ30 من شهر شعبان، ويكون يوم السبت بعد غد غرة شهر رمضان المبارك”.

وأشارت سلطنة عمان الخميس، إلى أن “بعد غد السبت هو أول أيام شهر رمضان في السلطنة، بعد عدم ثبوت رؤية الهلال”.

من جهته، أعلن الوقف السني في العراق أن الجمعة أول أيام الشهر الفضيل، في وقت صدر عن المرجع الأعلى في العراق علي السيستاني أن السبت هو غرة شهر رمضان لعدم رؤية الهلال يوم الخميس.

وأعلنت باكستان رسميا أن “الجمعة متمم شهر شعبان، والسبت أول أيام رمضان”، وكذلك أعلنت سلطنة بروناي، “السبت غرة شهر رمضان المبارك”.

وبحسب بيان مركز الفلك الدولي، فإن معظم دول العالمين العربي والإسلامي، ستتحرى هلال رمضان يوم الخميس، لأن شهر شعبان بدأ في معظم تلك الدول يوم الخميس 26 مارس، ما يجعل يوم غدا الخميس 29 شعبان.

المصدر: “وكالات”