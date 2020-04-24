روسيا – أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، عن إطلاق مشروع في روسيا لتشخيص واكتشاف الالتهاب الرئوي، بما في ذلك الذي يسببه الفيروس التاجي SARS-COV-2.

وقال الصندوق الروسي في بيان نشره اليوم، إن اكتشاف الالتهاب الرئوي سيتم باستخدام صور الأشعة المقطعية، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي طورتها شركة إماراتية بالتعاون مع الصندوق وMedskan، وهي شبكة روسية للمراكز الطبية.

والشركة الإماراتية هي Group 42، وتنشط في مجال التكنولوجيات الرائدة.

وتتمتع تقنية الذكاء الاصطناعي الروسية الإماراتية هذه بدقة بأكثر من 96%، وبحساسية عالية لأعراض الالتهاب الرئوي.

ووفقا للصندوق الروسي فقد تم اختبار هذه التكنولوجيا على عدد كبير من المرضى من مقاطقة هوبي بالصين، الذين يشتهبه بأنهم مصابون بنوع من الفيروسات التاجية SARS-COV-2.

وأشار الصندوق إلى أن التقنية الجديدة تتيح اكتشاف الالتهاب الرئوي في غضون دقيقتين بعد التقاط الصورة.

وقال الصندوق إنه في إطار المشروع المشترك مع شبكة Medskan، سيتم إنشاء مركز طبي يعتمد على استخدام هذه التقنية لتشخيص حالات الالتهاب الرئوي.

وأضاف الصندوق، أن العديد من المراكز الطبية الروسية الخاصة والعالمية أعربت عن اهتمامها بهذه التقنية.

المصدر: RT