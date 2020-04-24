روسيا – في ارتفاع جديد للمعدل اليومي، أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الجمعة تسجيل 5849 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة إلى أكثر من 68622 حالة.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن شهدت الأرقام تراجعا لثلاثة أيام على التوالي، حيث تم تسجيل 5236 إصابة الثلاثاء و5642 إصابة الأربعاء و4774 إصابة أمس الخميس.

كما شهد اليوم الماضي عددا قياسيا من الوفيات اليومية التي بلغت 60 حالة لترتفع الحصيلة إلى 615 وفاة، حسب بيان لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف البيان أن إجمالي المتعافين وصل إلى 5568 حالة بشفاء 677 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب البيان، فإن 46,1% من الحالات الجديدة المسجلة في البلاد خلال اليوم الماضي لم تظهر لديها أي أعراض لمرض كوفيد-19.

وفي موسكو، البؤرة الأساسية للوباء في البلاد، رصدت 2957 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة إلى 36897 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 325 بزيادة 37 حالة في معدل يومي قياسي منذ بداية تفشي الوباء.

وتماثل 287 مريضا للشفاء في موسكو خلال اليوم الماضي، وبلغ العدد الكلي للمتعافين في المدينة 2735.

المصدر: وكالات