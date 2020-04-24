ليبيا – عزا رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمة ومجابهة جائحة فيروس كورونا بمدينة مصراتة حسين الجمل اليوم الجمعة سبب فتح اللجنة باب قبول التبرعات العينية والنقدية إلى غياب الدولة التي لم تقدم للجنة ديناراً واحداً حتى الآن.

الجمل وفي تصريح لشبكة “الرائد”الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين قال إن اللجنة مثقلة بأعباء دون وجود تغطية مالية لها،مشيراً إلى أن الفندق الذي خصصوه لعزل الأطقم الطبية والطبية المساعدة التي تتعامل مع المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا والمصابين به قد حُجز باتفاق شفوي.

وأبدى الجمل استغرابه لتأخر صرف مخصصات لجنتهم البالغة مليونَيْن و600 ألف دينار،مؤكداً أنها وإن صرفت لا تكفي لتلبية الاحتياجات وتسيير الأزمة،مضيفاً أن مصراتة بها 27 مرفقا صحيا غالبها لم تُجرَ له صيانة منذ سنوات عدة.

وأكد الجمل تسلمهم مساعدات قدمها المستشفى الميداني الإيطالي العسكري بمصراتة أمس الخميس بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة بالمدينة ضمت أجهزة مراقبة العلامات الحيوية ومعدات الحماية الشخصية للفرق الطبية،مضيفًا أنهم سلموا المعدات لمركز مصراتة الطبي.