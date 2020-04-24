مصدر : الحلبوسي سيدعو مطلع الأسبوع المقبل لجلسة التصويت على تشكيلة الكاظمي

مصدر : الحلبوسي سيدعو مطلع الأسبوع المقبل لجلسة التصويت على تشكيلة الكاظمي

العراق – كشف مصدر سياسي عراقي امس عن قرب دعوة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، لعقد جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر إن “الحلبوسي سيدعو لعقد جلسة البرلمان بداية الأسبوع المقبل بناء على توافق سياسي للتصويت على حكومة الكاظمي، ومن المتوقع أن تكون الجلسة منتصف الأسبوع المقبل”.

وأضاف: “كان من المقرر أن تعقد الجلسة قبل بداية شهر رمضان، لكن تأخر الاتفاقات السياسية وتأخر وصول بعض الوزراء المرشحين من خارج العراق، حال دون ذلك”.

وأشار، إلى أن “بعض الوزراء المرشحين سيصلون إلى العراق يومي الجمعة والسبت”.

وكتب الكاظمي في “تويتر”: “نحاول تجاوز المعوقات على أساس الحوار الإيجابي”.

وأضاف: “نريد فريقا حكوميا كفؤا ونزيها، يواجه الأزمات، ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس”.

المصدر: RT