أكثر من 82 ألف إصابة جديدة بكورونا في العالم والحصيلة تقترب من 2,8 مليون

أكثر من 82 ألف إصابة جديدة بكورونا في العالم والحصيلة تقترب من 2,8 مليون

الولايات المتحدة – أفادت البيانات الأخيرة التي نشرتها جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، بتسجيل أكثر من 82 ألف أصابة بفيروس كورونا عالميا، لتتجاوز بذلك الحصيلة مليونين و790 ألف حالة.

وشهد معدل الإصابات اليومية ارتفاعا طفيفا، بالمقارنة مع نحو 80,3 ألف حالة في اليوم السابق.

وأضافت الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع مستجدات كورونا في العالم، أن إجمالي الوفيات بلغ 195920، في حين تماثل للشفاء 781382 مريضا.

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر إصابة بالوباء مع 890,5 ألف حالة، تليها إسبانبا (219,8 ألف) وإيطاليا (193 ألفا) وفرنسا (159,5 ألف) وألمانيا (154.5 ألف).

المصدر: وكالات