كندا – قدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، خسائر شركات طيران الشرق الأوسط، بقيمة 24 مليار دولار بسبب استمرار غلق المجالات الجوية لعديد دول العالم، وقرارات دولية بتعليق رحلات الطيران، نتيجة تفشي فيروس “كورونا”.

وذكر محمد البكري نائب رئيس (إياتا) للشرق الأوسط، في مؤتمر عبر الهاتف، امس أن الخسائر المقدرة، تفوق تلك السابقة المعلن عنها في 11 مارس/ آذار الماضي، والبالغة 7.2 مليارات دولار.

وأُجبر عديد شركات الطيران في المنطقة، على صرف أنصاف رواتب لموظفيها، بينما طلبت شركات أخرى من طواقمها الحصول على إجازات مفتوحة لحين انتهاء أسباب أزمتها.

يأتي ذلك، مع ارتفاع وتيرة تفشي الفيروس حول العالم ليبلغ إجمالي الإصابات اليوم 2.6 مليون حالة مؤكدة، كان النقل الجوي سببا رئيسا في انتقاله عبر الحدود.

وذكر البكري، أن ردة فعل الحكومات في منطقة الشرق الأوسط كانت دون الطموحات، مضيفا: “كنا نرغب بتدخل أكبر لحماية شركات الطيران، عبر حزم إنقاذ مالية”.

وأشار إلى أن الخسائر لن تكون فقط من نصيب شركات طيران الشرق الأوسط.

وأضاف: “هناك 66 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، مهددة بالفقدان في المنطقة بسبب توقف حركة الطيران”.

وتابع قائلا: “استئناف السفر الجوي في الشرق الأوسط، سيكون تدريجيا، وهناك مشاورات مع حكومات المنطقة بشأن كيفية استئنافه”.

وأوقفت شركات طيران عملاقة في منطقة الشرق الأوسط، رحلاتها المدنية والتجارية، بسبب تراجع الطلب على النقل الجوي، فيما قامت شركات أخرى كالخطوط القطرية بتحويل طائرات مدنية عملاقة، للشحن التجاري مع الصين.

وكالات