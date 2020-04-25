عمان – ارتفعت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الأردني، بنسبة 0.9 بالمئة على أساس شهري في مارس/ آذار الماضي، إلى 12.241 مليار دينار (17.259 مليار دولار).

وبلغت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي (عملات وذهب وسندات وأذونات)، 12.125 مليار دينار (17.096 مليار دولار) في فبراير/ شباط الماضي.

وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، امس ارتفعت الأصول الاحتياطية على أساس سنوي بنسبة 8.2 بالمئة، من 11.305 مليار دينار (15.940 مليار دولار)، في مارس 2019.

وبلغت قيمة الأصول الاحتياطية للأردن، حوالي 12.069 مليار دينار (17.014 مليار دولار) بنهاية 2019.

وبحسب البنك المركزي، فإن الاحتياطي يكفي لفترة تزيد على 7 أشهر، كما أنه مع انخفاض الاستيراد سيكفي مدة أطول، “ويكفي لمواجهة متطلبات المدفوعات الخارجية والاستيراد لما يزيد عن 6 أشهر”.

وسبق لمحافظ البنك المركزي زياد فريز، القول في تصريحات لإعلام محلي، إنه “لا يمكن لمس هذا الاحتياطي، وإن البنك المركزي يستعمله لمواجهة أي تغيرات مستقبلية”.

واتخذ الأردن عدة قرارات اقتصادية لمواجهة تبعات قرار إغلاق العديد من القطاعات وفرض منع التجوال منذ 17 مارس الماضي، قبل بدء فتح هذه القطاعات تدريجيا.

وكالات