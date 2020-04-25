ليبيا – إعتبر القيادي بمدينة مصراتة وسفير الرئاسي لدى مالطا الحبيب الأمين أن خطاب القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر يعد حالة إنهزام وما قدمه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ليست بمبادرة بل جاءت لإستعادة أو إبقاء حفتر كطرف سياسي ضمن معادلة سياسية لا يمكن القبول بها حسب قوله.

الأمين قال خلال تغطية خاصة أذيعت عى قناة “ليبيا بانوراما” وتابعتها صحيفة المرصد إن الحرب جنت دمار وخراب وتعطيل للخدمات والدولة وغايتها رغبة “حفتر” بالسلطة وحينما عجز عنها بالبندقية والدبابة والفاغنر والجنجويد أصبح مجبر لتقديم نفسه كمقترح لحل سياسي على حد زعمه.

وأضاف :” أين كانت هذه اللغة والمقترح السياسي عندما قال أنه إنتهى كل شيء وسندخل طرابلس ! وأين ضاعت دماء من قاتلوا معه وليس من قاتلهم ؟ طوال عام كامل التحق فيها الكثير من الليبيين للموت والدمار علاوة على خسائر النفط والنازحين والسيولة والمرتبات وأين كانت الذهنية السياسية التي توقدت في عقل عقيلة صالح”.

وأشار إلى أن “حفتر” يستعمل ذات أسلوب الاستعراضات والخطابات التي كانت بعهد القذافي مستدلاً بذلك لاستخدمه ذات التعبير عندما اقترح على الليبيين تفويضه فهو يسير وفق منهج مسير وخطة، لافتاً إلى أنه عندما يهزم ويعجز ويقهر وتسد الدروب أمامه يقترح ما وصفها بـ”الخزعبلات” من تفويض وتولي زمام البلاد.

كما استطرد حديثه:” المقترح الذي اقترحه عقيلة والخطاب الذي ألقاه حفتر وطالب بالتفويض مخطط له ومدبر هما الإثنين قدما من دول اقليمية بمباركة فرنسية، لماذا اليوم قدمت مبادرة عقيلة والكلمة التي ألقاها حفتر حتى يحفزا الضواغط الدولية على حكومة الوفاق بالقول أن الطرف الآخر يقدم مبادرة لوقف النار وهناك طرف سياسي يمكن مناقشته وليس بالضرورة قبوله لذلك الهدف الأول إرباك معسكر 17 فبراير والدولة المدنية والرئاسي وحكومة الوفاق وربما لإحداث شروخ وتصدعات مختلفة تحقق مصلحة للطرف الثاني”.

وذكر أن إيقاف العمليات العسكرية يعني أن “حفتر” سيحتفظ عسكرياً وميدانياً بخطوطه الأمامية كما هي وسيبقى لديه حق إطلاق نار جديد بالتالي ستظل ليبيا والمكان والزمان والظروف تحت طائلة فوهات البنادق ولم ترد أبداً في مبادرة المستشار صالح.

وأردف:” إذا لم يتحدث عن وقف حقيقي للنار أو إنسحاب لحفتر ولم يقول أنه سينسحب نحن أمام خزعبلات وحالة إرباك لمعسكر الدولة المدنية والمطلوب منه يوضع تحديد للضواغط الدولية لتعمل علينا من جديد وهنا نعود لذهنية سلامة التي يبدوا أن ويليامز بدأت تتقمصها وتوقع بحبره حيث انها بدأت تستعمل منطق الطبطبة على طفلين عبثا في البيت و هذا غير صحيح، ما يحدث في ليبيا حالة إنقلاب متمرد مدعوم من دول خارجية تعلمها الأمم المتحدة وسلامة على حكومة معترف فيها وبإتفاق سياسي موقع لا يمكننا أن نقبل بالخدعة المزدوجة بلسان عقيلة وحفتر هم يقولون اختاروا أو اتفقوا ونحن بالانتظار يا معسكر الوفاق”.

الأمين أكد على أن وقف حفتر عن العمليات القتالية أمر لا يكفي لأن ذلك يعني وقوف بنفس المكان ووقوفه بحيز المكان الذي يقف عليه وهو ما يجعل الخريطة السياسية معكوسة وموصوله في الخريطة الميدانية، مبيناً أن حفتر لا يريد خسارة الأرض التي هو عليها فالسؤال المهم لماذا الآن اختار التوقيت لإطلاق مبادرة التفويض وعقيله صالح إختار مبادرة إعادة هيكلة الدولة الليبية على حد قوله.

ورأى أن هذه المبادرة جاءت لوجود قراءة واقعية من الطرف الثاني في وضع العالم ما بعد كورونا وحالة الإنعزال السياسي وعدم القدرة على إستمرار الدعم المفتوح لـ”حفتر” وهذا يجعل منه طرف ضعيف أمام نزول واضح ومعترف فيه، معتقداً أن الأمر متروك له من المجموعة الدولية للدور التركي في ليبيا بعد ادراك الدول الداعمة لحفتر بأن المعادلة ليست في صالحه بالميدان.

وقال إن مبادرة “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) مزدوجة هدفها إرباك الليبيين الذين يقفون ضده وإبتزاز حكومة الوفاق بأن هناك طرف سياسي ومبادرة للتعامل معها ولإبعاد الدور التركي الذي أصبح عظيم وماثل بأنيابه ومخالبه، مبدياً تمنياته بعد تعامل حكومة الوفاق مع هذه المبادرات بأي شكل من الأشكال حتى لا تتورط في أمور يستخدمها المجتمع الدولي ضدها.

ختاماً لفت إلى أنه على الوفاق الرد ببيان توضح فيه أنه لا حل مع أي “متمرد” ما لم يعلن عن جريمته وانسحابه وتسليم كافة مجرميه وأن لا يكون رقم أو طرف لأي معادلة سياسية بإعتباره مجرم حرب وخارج عن السلطة و القانون وفقاً لقوله.