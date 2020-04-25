السعودية – نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن متحدث باسم التحالف الذي تقوده الرياض قوله، إن التحالف أعلن اليوم الجمعة تمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد في اليمن لمدة شهر.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن قيادة التحالف وبناء على إعلانها السابق بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وبناء على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لوقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم، وكذلك الاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، ولاستئناف العملية السياسية، واستمرارا لجدية ورغبة التحالف للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار مع حلول شهر رمضان الكريم، فإنه يعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من 23 أبريل 2020.

وأضاف المالكي أن قيادة التحالف تجدد التأكيد على أن الفرصة لاتزال مهيأة لتضافر كافة الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني وستدعم بشكل كبير كافة هذه الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيين”.

وانتهى أمس الخميس وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين أعلنه التحالف الذي يقاتل جماعة “أنصار الله” الحوثية.

ودخل وقف إطلاق النار في أنحاء اليمن في التاسع من أبريل حيز التنفيذ، لكن جماعة “أنصار الله” الحوثية، رفضته، معتبرة إياه “مجرد تدليس وتضليل على العالم”.

وكانت الأمم المتحدة دعت الشهر الماضي إلى وقف إطلاق النار عالميا حتى يتسنى للعالم التركيز على مكافحة كورونا، فيما تخشى وكالات الإغاثة أن يتسبب في كارثة في اليمن بعد سنوات الحرب الخمس.

المصدر: واس