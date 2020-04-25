اليمن – أعلن الجيش اليمني، فجر السبت، أن قواته قضت مؤخرا على 3 كتائب عسكرية لمسلحي جماعة “أنصار الله”(الحوثيين) في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب، شرقي البلاد.

جاء ذلك في تصريح أدلى به قائد جبهة صرواح في الجيش اليمني العميد الركن أحمد أبو أصبع، لموقع الجيش(سبتمبر نت).

وقال أبو أصبع إن:” قوات الجيش أفشلت خلال الأيام الماضية، هجمات كبيرة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد”.

وأفاد بأن قوات الجيش ورجال القبائل أحبطت مخططا وهجوما للمليشيا الحوثية في جنوب صرواح، وذلك بعد رصد دقيق طيلة الفترة الماضية لتحركاتها في المنطقة وحتى لحظة بدء هجومها.

ولفت إلى أن تلك المعركة أسفرت عن القضاء على ثلاث كتائب لتلك المليشيا التي ظلت تعد لهذه المعركة منذ شهرين.

وبين أن “الهجوم المخطط له من قبل المليشيا الانقلابية كان المسار الأساسي وورقة القوة التي كانت تعتمد عليها لتحقيق اختراق نحو مأرب، لكنها فشلت في كل محاولاتها على أيدي القوات المسلحة والمقاومة الشعبية من أبناء القبائل.

ولم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين حول ما أفاد به المسؤول العسكري اليمني.

وتسيطر القوات الحكومية اليمنية على غالبية مساحات محافظة مأرب بما في ذلك مركزها(مدينة مأرب)، فيما لا زال الحوثيون يبسطون نفهوذهم على بعض المناطق في هذه المحافظة النفطية.

وللعام السادس يشهد اليمن قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها التحالف العربي بقيادة الجارة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ خريف 2014.

الأناضول