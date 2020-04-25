ليبيا – اعتبر أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفي الزايدي أن دعوة القائد العام الشعب الليبي بالتحرك عبر مؤسساته الإجتماعية والسياسية والأهلية لإسقاط سلطة الصخيرات والتوافق على إعلان دستوري خطوة مهمة.

الزايدي قال في تدوينه له عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنها خطوة لدعم تضحيات القوات المسلحة من آجل تطهير الوطن من عبث المليشيات و مخاطر الإرهاب ونحو بناء ليبيا الجديدة ، الدولة المدنية الحقيقية الأمنة المستقرة .

وأشار إلى أن دعوة القائد العام تتطلب تنسيق الجهد الوطني وتفرض على الفعاليات والقيادات السياسية والأكاديمية والثقافية والمهنية التحرك بمسؤولية وفاعلية .

كما لفت إلى ضرورة أن يكون شعار المرحلة الجديدة”معاً وبقواتنا المسلحة نضع حجر الأساس لليبيا المستقلة القوية المزدهرة”.