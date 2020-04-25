الخرطوم – أعلن السودان، امس استرداد 1.2 مليار دولار من رجل أعمال بارز في عهد نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته “لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد” بالسودان (حكومية)، بالعاصمة الخرطوم.

وقال المتحدث باسم المجلس السيادي، محمد الفكي سليمان، إنه “جرى استرداد أسهم تجارية وأراضي من رجل الاعمال عبد الباسط حمزة، تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار”.

ولفت إلى أن استرداد الأموال المنهوبة سيعزز الوضع الاقتصادي بالبلاد.

وأضاف: “بلغ الطمع بأن يستولي أحد رموز النظام البائد عبد الباسط حمزة (رجل أعمال) على مليون فدان من الأرض”.

من جانبه، قال عضو اللجنة صلاح مناع، إن “حمزة استولى على أموال تقدر بحوالي 2 مليار دولار من المال العام، وأن جملة الأموال المصادرة والمستردة منه تبلغ 1.2 مليار دولار”.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارًا بتشكيل لجنة تختص بـ”إزالة آثار التمكين لنظام البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة”.

وبدأ السودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.

الأناضول