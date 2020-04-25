سوريا – تخطط منظمة الصحة العالية لتخصيص 35 مليون دولار ضمن برنامج مساعدة لغرب سوريا في مواجهة انتشار فيروس كورونا، بما يشمل محافظة إدلب حيث آخر جيب للمعارضة المسلحة في البلاد.

وقال المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية محمود ضاهر اليوم الجمعة، إن المنظمة قد أطلقت برنامجا شاملا يهدف إلى رفع الجاهزية والقدرة على الاستجابة لخطر فيروس كورونا في 8 مناطق بشمال غرب سوريا، سيشرف عليه فريق عمل مكون من 15 شخصا.

وأشار ضاهر إلى أن المنطقة تعاني نقصا في القدرات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس، حيث لا تتوفر فيها غرف منعزلة خاصة بمصابي كورونا وأسرة في وحدات العناية المركزة ومعدات الحماية الشخصية فضلا عن الكوادر.

وأضاف: “توجد في شمال غرب سوريا 306 مراكز طبية عاملة يديرها 57 شريكا لنا في المجال الصحي، وتتوفر فيها 203 أجهزة تنفس اصطناعي إجمالا، ويبلغ عدد الأسرة في وحدات العناية المركزة 347 سريرا بما في ذلك بالمستشفيات التي تدعمها تركيا. ولكل عشرة آلاف نسمة في شمال غرب سوريا لا يوجد سوى 8 كوادر طبية، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى للمعيار الدولي”.

وكان متحدث باسم منظمة الصحة العالمية قال لوكالة “فرانس برس” الاثنين الماضي، إن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد ستبدأ قريبا في مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية في محافظة إدلب، وسط خشية من أن يطال الوباء المخيمات المكتظة بالنازحين.

المصدر: نوفوستي