مصر – أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية امس، عن تسجيل 200 وإصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات.

وأوضحت الوزارة أنه تم خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية، قد ارتفع ليصبح 1417 حالة، ضمنهم الـ1075 متعافيا.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم الجمعة، بلغ 4092 حالة ضمنهم 1075 تم شفاؤهم و294 حالة وفاة.

المصدر: RT