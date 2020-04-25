الأردن – بحث وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي والفلسطيني رياض المالكي، امس تطورات القضية الفلسطينية في إطار التنسيق المتواصل بين البلدين.

وأكد الوزيران “استمرار العمل المشترك والتعاون والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”.

وشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للحؤول دون قيام إسرائيل بضم أراض فلسطينية، محذرين من أن “قيام إسرائيل بضم وادي الأردن والمستوطنات في فلسطين سيقتل حل الدولتين وبالتالي سيقوض جميع فرص تحقيق السلام”.

وطالب الوزيران المجتمع الدولي بالعمل من أجل إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة ومباشرة لتحقيق السلام العادل وفق المرجعيات المعتمدة.

واستعرض الوزيران الجهود لحشد الدعم الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، لتمكين الوكالة من المضي في تقديم خدماتها الحيوية.

المصدر: “عمون”