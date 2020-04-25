عمان – هنأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وعقيلته الملكة رانيا العبد الله، الكوادر الطبية والعاملين في مستشفيات الأمير حمزة والملك المؤسس والملكة علياء، بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال العاهل الأردني عبر دائرة تلفزيونية: “أحببت أن أطمئن عليكم، وأشكركم جميعا على الجهود التي تبذلونها لحماية المواطن الأردني.. أنتم ترفعون معنويات كل الأردنيين”.

وأضاف: “أقدر كل الظروف التي تعيشونها، وأود أن أسمع منكم عن الصعوبات التي نستطيع أن نساعد في حلها”.

وشدد على أنه سيبقى على تواصل مع الكوادر الطبية خلال الفترة المقبلة، داعيا إلى وضعه بصورة أي نقص متعلق بالأدوية، أو إجراءات الفحص، أو عدد المختبرات، لإيجاد الحلول بالسرعة الممكنة.

من جهتها، قالت الملكة رانيا: “أحببت أن أشارك سيدنا، وأبارك لكم في رمضان المبارك، وإن شاء الله تكون الأيام المقبلة محملة بالأخبار الطيبة”.

وأضافت: “أعرف أنكم بعيدون عن أسركم مع بداية هذا الشهر، لكن تأكدوا أن لكم في كل بيت أردني عائلة تدعو لكم”.

بدورهم، قدم مدراء مستشفيات الأمير حمزة والملك المؤسس والملكة علياء، شرحا عن الإجراءات المتبعة في التعامل مع المرضى، والمصابين بفيروس كورونا المستجد، وفقا لمعايير الوقاية والسلامة العامة.

وأقام العاهل الأردني، مآدب إفطار للكوادر الطبية في المستشفيات الثلاثة وللجان التقصي الوبائي والعاملين في المختبرات وغرفة العمليات في وزارة الصحة، تكريما لهم على الجهود التي يبذلونها في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

المصدر: “وكالات أردنية”