العراق – أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية امس تسجيل ثلاث وفيات و31 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة، أن “مختبراتها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية إصابة 31 مواطنا في محافظات بغداد والبصرة والنجف ودهوك والسليمانية وبابل وذي قار وأربيل”.

وأضاف البيان: “تم تسجيل ثلاث وفيات في محافظتي بغداد والمثنى، أما حالات الشفاء فكانت 33 حالة”.

وأشار، إلى “فحص 2411 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 67293”.

وتابع، أن “مجموع الإصابات بلغ 1708، والوفيات 86 حالة، بينما حالات الشفاء وصلت لـ1204”.

المصدر: RT