الكويت تفتح 25 بالمئة من فروع البنوك اعتبارا من الأحد

الكويت تفتح 25 بالمئة من فروع البنوك اعتبارا من الأحد

الكويت – أعلن اتحاد مصارف الكويت، امس البدء بفتح 25 بالمئة من فروع البنوك العاملة في السوق المحلية، اعتبارا من الأحد المقبل.

وذكر رئيس الاتحاد عادل الماجد في مؤتمر صحفي عن بعد، أوردت تفاصيله وسائل إعلام كويتية، أن القرار يقضي بفتح حتى 25 بالمئة من فروع البنوك العاملة في الأسواق، مع الأخذ بالتدابير الصحية.

يأتي ذلك، بعد إعلان اتحاد مصارف الكويت في 11 مارس/ آذار الماضي، غلق القطاع المصرفي في البلاد اعتبارا من تاريخه، كإحدى أدوات الوقاية من تفشي فيروس كورونا.

بينما وجه المركزي الكويتي في 27 مارس الماضي، البنوك إلى تفعيل خطط الطوارئ، واستمرارية الأعمال ومواجهة الأزمات، على نحو عاجل، مع ضرورة تحديثها، بما تفرضه متطلبات الظروف الاستثنائية.

وبشأن أداء البنوك ومتانتها أمام المخاطر الحالية، أشار الماجد إلى أن القطاع المصرفي في بلاده متين، ويتمتع بملاءة مالية عالية، مضيفا: “نحن جزء من إدارة الحلول اقتصاديا”.

وحتى صباح اليوم الخميس، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الكويت 2399 حالة مؤكدة، منها 14 حالة وفاة، بينما تماثلت 498 حالة للشفاء، بحسب وزارة الصحة.

وكالات