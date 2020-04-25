بروكسل – أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، نيتها تنظيم مؤتمر دولي للأطراف المانحة في الرابع من مايو المقبل لبحث جهود الوصول إلى علاج لفيروس كورونا.

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر عقد عبر الفيديو امس بدعوة من منظمة الصحة العالمية: “سنعلن في 4 مايو عن حملة عالمية تهدف إلى تعبئة جهودنا الرامية إلى مكافحة كوفيد-19، وفي إطارها سيتم تحويل 7.5 مليار يورو لتطوير أدوات التشخيص والأدوية والعلاجات من الفيروس”.

وأضافت أن “وباء كورونا مشكلة عالمية لا يمكن حلها إلا بجهد عالمي.. سنحتاج مستقبلا للمزيد من الإجراءات، من الضروري أن نتخذ تدابير فعالة لمكافحة الفيروس على جميع الجبهات”.

وشددت على أن تلك العلاجات وخاصة اللقاحات، يجب أن تكون بكلفة معقولة حتى تصبح في متناول الجميع.

ومن المقرر دعوة ممثلين عن حكومات دول الاتحاد الأوروبي وقطاعات الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني والمختصين الصحيين لحضور المؤتمر الذي سينظم بمشاركة منظمة الصحة العالمية.

المصدر: وكالات