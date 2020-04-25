نواكشوط – توقع صندوق النقد الدولي، انكماش الاقتصاد الموريتاني عام 2020 بنسبة 2 بالمئة، وعجزا في الناتج الداخلي الخام يقدر بـ 3.4 بالمئة، فيما منح البلاد قرضا بقيمة 130 مليون دولار لمحاربة وباء كورونا.

وقال “صندوق النقد” في بيان، الجمعة، إن القرض يهدف إلى دعم الحاجات المستعجلة التي “يتطلبها ميزان المدفوعات الموريتاني، والناتجة عن أزمة كورونا المقدرة بـ 370 مليون دولار، ما رفع نفقات الخدمات الصحية وخدمات الوقاية الاجتماعية”.

ولفت البيان إلى أن وباء كورونا له تأثيرات اقتصادية كارثية على الدول التي انتشر فيها.

وأضاف أن “الآفاق الاقتصادية تدهورت بسرعة على المدى القريب، النمو سيكون سلبيا مع مصاعب خطيرة على السكان”.

وحتى مساء الجمعة، سجلت موريتانيا 7 إصابات بالفيروس، منها وفاة واحدة، و6 حالات شفاء.

الأناضول