اليمن – عاد التيار الكهربائي تدريجياً، السبت، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد أيام من الانقطاع الذي تسبب باحتجاجات محلية.

جاء ذلك في تصريح لوكيل وزارة الكهرباء والطاقة عبد الحكيم فاضل، نشرته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

وأوضح فاضل أن “إحدى محطات الطاقة المشتراة عادت إلى الخدمة عقب توقفها لأيام، بعد لحظات من عودة محطة الحسوة الكهربائية (حكومية)”.

وأفاد بأن محطة الحسوة “عادت بقدرة 55 ميغاوات قابلة للزيادة في غضون الساعات القادمة، وذلك سوف يقلل من ساعات الانقطاع”.

ولفت إلى أن “عودة التيار الكهربائي جاء ثمرة جهود بذلتها الوزارة بمتابعة شخصية من قبل رئيس الوزراء معين عبدالملك”.

والجمعة، تظاهر عشرات اليمنيين في عدن، احتجاجا على تردي الخدمات، وخصوصا بعد انقطاع الكهرباء عن بعض الأحياء منذ الثلاثاء الماضي، جراء الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي تسببت بأضرار واسعة.

وخلفت الأمطار والسيول بعدن، 8 ضحايا، بينهم 5 أطفال، إضافة إلى انهيار نحو 75 منزلًا بشكل جزئي، فضلا عن أضرار ودمار واسع في البنية التحتية.

ويسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على عدن، منذ أغسطس/ آب الماضي، إثر معارك ضارية ضد القوات الحكومية، انتهت بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها بعد الحوثيين، وهو ما تنفيه أبو ظبي.

ويعاني اليمن ضعفًا كبيرًا في البنية التحتية؛ جراء حرب متواصلة للعام السادس بين القوات الحكومية وقوات الحوثيين، المسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014 .

الأناضول