الولايات المتحدة – أظهرت بيانات رسمية، امس تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة، إلى 4.427 مليون طلب جديد خلال الأسبوع الماضي، المنتهي في 18 أبريل/ نيسان، مقارنة بـ 5.237 مليون طلب في الأسبوع السابق له.

وحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، انخفضت الطلبات الجديدة بنحو 810 آلاف طلب على أساس أسبوعي، لتواصل الطلبات الجديدة تراجعها منذ أن سجلت 7 ملايين طلب في الأسبوع الأخير من مارس/آذار الماضي.

وكانت توقعات المحللين، تشير إلى تسجيل 4.2 ملايين طلب جديد بالأسبوع الماضي.

ووفق البيانات، فإن أكثر من 26 مليون أمريكي تقدموا للحصول على إعانة منذ بدء تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والإغلاق الاقتصادي، لاحتواء جائحة فيروس “كورونا” قبل 5 أسابيع.

وأقر مجلس النواب الأمريكي، في مارس الماضي، حزمة اقتصادية قيمتها 2.2 تريليون دولار، لدعم الأفراد والشركات في مواجهة الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا.

كما وافق مجلس النواب، على زيادة إضافية تعادل 600 دولار لمتلقي إعانة البطالة، ليرتفع إجمالي الإعانة إلى 972 دولار أسبوعياً.

الأناضول