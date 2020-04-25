بروكسل – حلّت تركيا في المرتبة الثالثة من حيث مبيعاتها من الألبسة إلى دول الاتحاد الأوروبي، والتي بلغت قيمتها 9 مليارات يورو.

جاء ذلك وفق معطيات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي امس حول الألبسة المستوردة لعام 2019 في الاتحاد الأوروبي.

وحسب المعطيات، فإن دول الاتحاد الأوروبي استوردت من خارج الاتحاد ألبسة بقيمة 80 مليار يورو، العام الماضي.

وحلت الصين في المرتبة الاولى من حيث صادراتها من الألبسة إلى الاتحاد الأوروبي، بـ 23 مليار يورو، تليها بنغلاديش بـ 15 مليار، ثم تركيا بـ 9 مليارات، تليها بريطانيا التي انفصلت عن الاتحاد بـ 5 مليار، والهند بـ 4 مليار.

وتبلغ نسبة الصادرات الصينية من الألبسة إلى الاتحاد الأوروبي 29 بالمئة، والبنغالية 19 بالمئة، والتركية 11 بالمئة، والبريطانية 6 بالمئة، والهندية 5 بالمئة.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الأولى بين دول الاتحاد من حيث واردات الألبسة، بقيمة 19 مليار يورو، تليها إسبانيا بـ 13 مليار، وفرنسا بـ 11 مليار، وهولندا بـ 10 مليارات، وإيطاليا بـ 8 مليارات.

الأناضول