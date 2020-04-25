الصين – أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، عن إطلاق اسم “تيان وين-1” وتعني (أسئلة للسماء) على أول مهمة صينية إلى المريخ.

و”تيان يو” هو عنوان ديوان لشاعر الصين العظيم تساي يوان. ويشير المنظمون إلى أن اختيار هذا الاسم لأول مهمة إلى المريخ، يرمز إلى مثابرة الأمة الصينية في البحث عن الحقيقة ويعكس أيضا التراث الثقافي في دراسة الطبيعة والكون.

ويذكر أن الصين اعلنت في نهاية شهر أغسطس عام 2016 عن مسابقة دولية لاختيار اسم لأول مهمة صينية إلى المريخ. وقد استلمت اللجنة المنظمة ما يقارب من 36 ألف مشاركة. وسبق أن اختارت اللجنة خلال التصويت عبر الإنترنت، ثمانية أسماء، وفي يوم 24 أبريل الذي يصادف في الصين يوم الفضاء، اختير اسم “تيان وين-1” لأول مهمة صينية إلى المريخ.

وتتضمن المهمة الصينية الأولى إلى المريخ، الدوران في مدار حول الكوكب الأحمر والهبوط على سطحه والتنقل. وسوف يتمكن العلماء في حال نجاح المهمة، من دراسة جو وتضاريس سطح المريخ وخصائصه الجيولوجية والمجال المغناطيسي، ما سيساعد على الحصول على معلومات عن أصل الكوكب وتطوره والمنظومة الشمسية بكاملها.

ولكن يبقى الهدف الرئيسي لهذه المهمة، البحث عن علامات تشير إلى وجود حياة على الكوكب، وكذلك مساعدة العلماء على فهم فيما إذا كانت الظروف على الكوكب ستتغير مستقبلا، و يصبح صالحا لعيش البشر.

ويذكر أن الصين أعلنت سابقا، أن موعد انطلاق هذه المهمة سيكون في شهر يونيو أو يوليو عام 2020 ، حيث سيصل المسبار الصيني إلى سطح المريخ وفقا للحسابات الأولية بعد سبعة أشهر وفي حال نجاح المهمة سوف يرسل جميع المعلومات إلى الأرض عام 2021.

المصدر: نوفوستي