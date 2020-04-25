نواكشوط – قررت موريتانيا والجزائر، تنظيم جسر جوي لتبادل التمور والأسماك بينهما، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية في البلدين.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية (رسمية)، امس إن “طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الوطنية أقلعت، الأربعاء، محملة بأطنان من التمور، من مطار الجزائر الدولي باتجاه مطار نواكشوط”.

وأضافت الوكالة، أن هذه الخطوة، تأتي في إطار برنامج التبادل التجاري بين البلدين.

بينما ذكر موقع “صحراء ميديا” الموريتاني (خاص)، الأربعاء، أن “6 طائرات ستصل موريتانيا قادمة من الجزائر محملة بالتمور، وتعود من موريتانيا محملة بالسمك”.

وأصبحت الجزائر، في صدارة قائمة الشركاء التجاريين الأفارقة لموريتانيا، حسبما أفادت به الأرقام الرسمية التي أصدرها المكتب الوطني الموريتاني للإحصاء، والخاصة بالربع الثاني 2019.

وحققت الجزائر حسب ذات المصدر، نسبة صادرات بلغت 28 بالمئة من واردات موريتانيا، يليها المغرب 23.9 بالمئة، ثم توغو بـ 14.6 بالمئة، ومالي 9.5 بالمئة.

وتنتج موريتانيا مواد غذائية عديدة على غرار الأرز والأسماك واللحوم الحمراء، والتي يمكن أن تستوردها الجزائر بأسعار تنافسية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وكالات