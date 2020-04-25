بولندا – تخطط بولندا لإعادة فتح الأماكن الرياضية غير المسقوفة في الرابع من مايو المقبل، كما ستسمح بعودة مباريات الدوري المحلي الأول لكرة القدم بحلول نهاية الشهر المقبل.

وبدأت بولندا في تخفيف بعض القيود في وقت سابق من الشهر الجاري قائلة إن هذه الإجراءات كلفت الاقتصاد كثيرا.

وفي إطار ذلك أعادت فتح الغابات والمتنزهات وخففت القيود المتعلقة بعدد الأشخاص المسموح بتواجدهم في المحلات التجارية.

كما ستسمح بولندا بعودة مباريات دوري كرة القدم الأول في نهاية مايو المقبل دون جمهور وبعودة سباقات الدراجات النارية في منتصف يونيو.

وحتى اليوم السبت وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والبالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة إلى 11.067 حالة، بينما وصل عدد ضحايا العدوى إلى 499 حالة وفاة.

المصدر: رويترز