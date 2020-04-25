ليبيا – قال عضو جلس النواب الصالحين عبدالنبي إن ماجاء في كلمة القائد العام المشير خليفة حفتر يعبر عن رأي المواطن الليبي البسيط الكادح الذي يعاني الأمرين.

عبدالنبي أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ” الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” إلى أن مجلس النواب منذ 6 سنوات يحاول الدفع بالعملية السياسية لكنه تشتت وإنقسم على نفسه لذلك لم يستطيع القيام بدوره في ظل تغول المجلس الرئاسي والدولة بطرابلس مما يتطلب وجود المؤسسة العسكرية حتى تتمكن من السيطرة على التراب الليبي.

وإستطرد حديثه:” كما حدث في مصر عندما تولى المجلس العسكري قيادة البلاد ومن ثم شكلوا لجنة للدستور و إنتخابات برلمانية و رئاسية نحن لا زلنا بعيدين عن الديمقراطية التي يسعها لها الجميع، رأينا مجلس الدولة كيف لم يؤمن بالانتخابات و الديمقراطية وانقلب على الانتخابات في 2014″.

كما أكد على ضرورة أن تنظم البلاد بمؤسسة عسكرية تقودها و تشكل حكومة أزمة من أجل توحيد مؤسسات الدولة لتعمل على الإستحقاقات القادمة، معتبراً أن ما يقوم به مجلس النواب من مبادرات مع الأمم المتحدة ودول العالم يعد كلام غير قابل للتطبيق.

وإختتم مشدداً على أن ليبيا بحاجه إلى حكومة صحيحة تعمل على حل المختنقات في البلاد و توحيد مؤسسات الدولة تكون تحت المؤسسة العسكرية.