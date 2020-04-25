إسرائيل – أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 194 حالة، بعد تسجيل وفاة جديدة مساء الجمعة، فيما ازداد عدد المصابين بواقع 58 حالة ليصل إلى 15058.

وأضافت الوزارة أن 137 مصابا لا يزالون في حالة خطرة، يخضغ 102 منهم لأجهزة التنفس الاصطناعي.

ويخضع 409 مرضى للعلاج في المستشفيات، و5884 للعلاج المنزلي، و2374 للحجر في الفنادق.

وارتفع عدد المتعافين من المرض إلى 6003، أي بواقع 318 حالة بالمقارنة مع مساء أمس الخميس.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية اليوم خطة لتخفيف القيود المفروضة، تسمح بفتح بعض المتاجر وصالونات الحلاقة ابتداء من الأحد المقبل، وذلك على خلفية استقرار الوضع الوبائي في البلاد.

المصدر: RT