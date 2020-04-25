فرنسا – اكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امس إنه إذا أردنا أن نربح الحرب ضد فيروس كورونا، فعلينا أن ندعم أنظمة الصحة لمكافحة الوباء.

تصريح ماكرون جاء خلال إعلان رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس ادانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي افتراضي، عن إطلاق مبادرة تاريخية تجمع عدة دول، بينها فرنسا وألمانيا، لتسريع إنتاج اللقاحات والعلاجات والفحوص الخاصة بفيروس كورونا مع ضمان تكافؤ الفرص في الحصول عليها، حيث أكد الرئيس الفرنسي أنه سيدفع بلدان G7 وG20 للعمل على دعم هذه الخطة.

وقال ماكرون إنه يأمل في أن “تتصالح الصين والولايات المتحدة” من خلال هذه المبادرة المشتركة.

وكان رئيس منظمة الصحة العالمية، قال خلال المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه الرئيس الفرنسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن ذلك يمثل “تعاونا تاريخيا لتسريع تطوير وإنتاج وتوزيع متكافئ للقاحات والفحوص التشخيصية والعلاجات ضد كورونا”.

المصدر: رويترز