ليبيا – أقدمت طائرة تركية مسيرة على قصف شاحنة محملة بحافظة تحمل شحنة من البيض في منطقة اشميخ جنوب غرب مدينة بن وليد .

وأسفرت الضربة التركية التي تبناها محمد قنونو المتحدث العسكري باسم الرئاسي عن تدمير الشاحنة وكذلك تدمير مجرور كان ينقل كمية من الوقود .

ونفت مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابع للقيادة العامة تبعية الشحنتين لها وأكدت أن شحنة البيض مملوكة لأحد التجار .

أما شحنة الوقود فقد أكدت الغرفة أنها كانت مرسلة من لجنة أزمة الوقود بالحكومة المؤقتة لمحطات بن وليد وكان من المقرر تفريغها الليلة لفك أزمة المواطنين .

هذا وقد أُصيب أحد السائقين بجراح بالغة نُقل على إثرها للمستشفى في ماقالت تقارير لم يتسنى للمرصد التأكد من دقتها بأن السائق قد فارق الحياة متأثرًا بجراحه .

المرصد – خاص