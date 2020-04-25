روسيا – نشر الموقع الرسمي للمنتخب الروسي لكرة القدم فيديو يظهر العديد من نجوم الفئات العمرية للمنتخب يقومون بالتصفيق امتنانا للجهود التي تبذلها الكوادر الطبية لمواجهة فيروس كورونا.

ويظهر في الفيديو العديد من النجوم يقومون بالتصفيق وأبرزهم أرتيوم دزيوبا قائد المنتخب الروسي ونجم زينيت، ودينيس تشيريشيف الجناح الأيسر لفالنسيا الإسباني، فيما تصدرت كسينيا كافولينكو نجمة تسيسكا موسكو قائمة منتخب السيدات.

وتم ارفاق الفيديو بعبارة: “نريد أن نشكر الأطباء والكوادر الصحية على عملكم. شكرا لكم يا أبطال!”.

يذكر أنه تم افتتاح مستشفى للأمراض المعدية، شييد خلال شهر واحد فقط في ضواحي العاصمة موسكو، لاستقبال المصابين بفيروس كوفيد-19.

وتبلغ مساحة المركز الطبي، وهو مستشفى مستقل، 80 ألف متر مربع، تم تشييده على أرض تبلغ مساحتها 40 هكتارا، مكون من حوالي 50 مبنى، ويضم 14 قسما مخصصة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، وهو قادر على استيعاب من 800 إلى 900 سرير.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم السبت، عن تسجيل 66 وفاة و5966 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 74558 حالة.

المصدر: TeamRussia/twitter+ tass