سويسرا – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) امس أنه يدرس احتمالين لاستئناف دوري الأبطال والدوري الأوروبي، وحث البطولات المحلية على “دراسة كافة الخيارات الممكنة” لإنهاء الموسم.

وتوقفت كافة المسابقات في أوروبا الشهر الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، ولم تستأنف أي بطولة محلية نشاطها حتى الآن.

وقال اليويفا في بيان إن مجموعة شكلها لدراسة جدول المسابقات تدرس تصورين تبدأ فيهما البطولات المحلية قبل الأوروبية.

ويشمل التصور الأول إقامة البطولات المحلية بالتوازي مع الأوروبية، بينما يشمل الآخر الانتهاء من البطولات المحلية، قبل استئناف بطولتي أوروبا في أغسطس/آب المقبل.

ويحرص اليويفا على استكمال البطولات المحلية للنهاية، لكنه وضع قواعد بشأن كيفية التأهل لبطولتي الموسم المقبل في حال عدم قدرة بعض البطولات المحلية على الاستكمال.

وأضاف الاتحاد القاري أنه في مثل هذه الحالة يجب تحديد المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال والدوري الأوروبي وفقا “لجدارة رياضية” ومن خلال عملية شفافة.

وحذر اليويفا من أنه سيحتفظ بحقه في رفض قبول ترشيحات الأندية المشاركة في بطولاته للموسم المقبل في حال عدم اتباع توجيهاته وإذا تم “اختيار الأندية بموجب إجراء غير موضوعي يفتقر للشفافية ويقوم على التمييز وليس الجدارة الرياضية”.

وأضاف أنه سيقيم أو يرفض قبول الأندية في حال وجود “تصور أو حالة عامة من عدم الإنصاف في تأهل النادي”.

ودفع الاتحاد -الذي يتخذ من سويسرا مقرا له- للأندية مستحقات تقدر بنحو 70 مليون يورو (75 مليون دولار) قبل موعدها المحدد، لتخفيف تداعيات توقف النشاط بسبب جائحة كورونا.

وكالات