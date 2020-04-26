مصر – بعد انتشار شائعات عن خبر وفاته نفى الفنان المصري، أحمد بدير، صحة هذه الأخبار، مؤكدا أنه يتمتع بصحة جيدة، وتساءل عن هدف مروجيها.

وقد دفعت هذه الشائعات التي روجها عدد كبير من صفحات التواصل الاجتماعي، الفنان أحمد بدير، إلى الخروج عن صمته، وقال في اتصال مع صحيفة “اليوم السابع”: هي الناس اللي بتطلع الشائعات دي عايزة إيه، وليه بيعملوا كده”.

وأكد الفنان المصري أنه بخير وأنه يتواجد حاليا في منزله ويتمتع بصحة جيدة، وأنه انتهى منذ أيام قليلة من تصوير مسلسله الرمضاني “يا أنا يا جدو”، مع المخرج عادل الأعصر.

وكان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون في مصر، قد نفى الأخبار التى تداولها بعض رواد التواصل الاجتماعي بشأن وفاة أحمد بدير، موضحا “أنها مجرد شائعات تفبركها بعض الصفحات المزورة، والتي تستخدم أسماء مواقع أو إذاعات، من أجل لفت الأنظار إليها فقط ليس أكثر، وإثارة القلائق”.

المصدر: اليوم السابع