إسرائيل – ذكرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية في إحصائية جديدة نشرت اليوم الأحد، أن عدد سكان البلاد بلغ 9,190 مليون نسمة، بينهم 6,806 مليون يهودي (74%)، و1,930 مليون عربي أي 21%.

تجدر الإشارة إلى أن عدد العرب في هذه الإحصائية يضم الفلسطينيين في القدس المحتلة والسوريين في هضبة الجولان المحتلة.

وحسب الإحصائية، فإن 454 ألف شخص (5%) يوصفون بآخرين، وهم من المهاجرين الجدد من دول الاتحاد السوفيتي السابق وليسوا يهودا.

وأضافت المعطيات، التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية بمناسبة ذكرى قيام إسرائيل، والتي تصادف الأربعاء المقبل، أن عدد السكان ازداد بـ171 ألفا خلال عام، في نمو سكاني بنسبة 1,9%، حيث ولد 180 ألف مولود، وهاجر إلى إسرائيل 32 ألفا، وبلغ عدد المتوفين 44 ألفا.

وحسب المعطيات أيضا، فإن عدد السكان في إسرائيل لدى قيامها بعد النكبة عام 1948، بلغ 806 آلاف، بينهم قرابة 150 ألف فلسطيني بقوا في البلاد بعد تهجير قرابة 800 ألف فلسطيني. وقالت الدائرة إنه منذ ذلك الوقت هاجر 3.3 مليون شخص إلى إسرائيل، 44% منهم هاجروا منذ العام 1990 إثر انهيار الاتحاد السوفيتي، بينما وصفت الإحصائية 78% من اليهود بـ”الصابرة”، أي الذين ولدوا في إسرائيل.

وتوقعت دائرة الإحصاء وصول عدد السكان في إسرائيل عام 2030 إلى 11.1 مليون نسمة، و13.2 مليون نسمة في العام 2040، وأن يرتفع في العام 2048 إلى 15.2 مليون نسمة. وأشارت إلى أن 45% من اليهود في العالم يسكنون في إسرائيل.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية