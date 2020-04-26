إيران – كشف وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، فرهاد دجبسند، أن الحكومة ستطرح للبيع قريبا بقية أسهمها في 3 بنوك وشركتي ضمان، لمواجهة تداعيات كورونا، بعدما ماطل صندوق النقد الدولي في إقراضها.

وقال في تصريح السبت خلال اجتماع مع خبراء في سوق الاستثمارات، إنه سيتم قريبا عرض بقية أسهم الحكومة في 3 بنوك وشركتين للضمان تبلغ قيمتها 165 تريليون ريال (الدولار يعادل 42000 ريال رسميا) للبيع في إطار صندوق استثمارات قابل للمعاملة في البورصة (ETF) بعنوان “الوساطة المالية الأولى”.

وأضاف، أن عملية الاكتتاب لبيع وحدات هذا الصندوق ستبدأ يوم السبت القادم وتستمر أسبوعين.

وأوضح أنه تم الأخذ بعين الاعتبار تخفيضا لمشتري وحدات هذا الصندوق بنسبة 20%، منها 15% بصورة نقدية و 5% ستبقى لدى الصندوق لإدارة سوق الوحدات.

وشركة الضمان الاجتماعي للاستثمار، هي واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية التي تديرها الدولة، عبر بورصة طهران، وبيع أسهم منها هو محاولة لجمع أموال من أجل مكافحة فيروس كورونا، وفقا لما قاله الرئيس الإيراني حسن روحاني في اجتماع مجلس الوزراء، ونقلته وكالة “بلومبرغ”.

وتعد شركة الضمان الاجتماعي للاستثمار المعروفة أيضا باسم “شاستا”، إحدى الأذرع الاستثمارية للدولة، والتي توفر تغطية صحية وتأمينية لنحو 40 مليون إيراني.

يأتي ذلك بعدما قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي لـ”رويترز” إن الصندوق لا يزال يعكف على تقييم طلب إيران تمويلا طارئا بقيمة خمسة مليارات دولار في عملية ستستغرق وقتا نظرا لأسباب منها محدودية تواصل الصندوق مع طهران في الآونة الأخيرة.

وهذا هو أول طلب لطهران من صندوق النقد الدولي منذ الثورة الإسلامية بالبلاد عام 1979.

المصدر: وكالات