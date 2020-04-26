إسبانيا – تسابقت الأندية العالمية الأوروبية على تهنئة متابعيها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الجمعة، وذلك بعد اتساع شعبية أندية كرة القدم في العالم.

وكان نادي برشلونة الإسباني، أول المبادرين لهذه الخطوة، بعد أن وجه رسالة مميزة عبر صفحته على “تويتر” كتب فيها: “نادي برشلونة يهنئكم بحلول شهر رمضان.. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير”.

وتقدم ليفربول الإنجليزي بالتهنئة وكتب: “مرحب شهر الصوم مرحب..من ليفربول إلى كل مشجعي الريدز، كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك..أبقوا في المنزل وحافظوا على صحتكم”.

وهنأ حامل لقب الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي متابعيه المسلمين وقال عبر حساباته: “نادي مانشستر سيتي يهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك ..كل عام وأنتم بخير”.

وحرص بايرن ميونخ الألماني باللغة العربية، على تهنئة المسلمين بحلول شهر رمضان، وكتب عبر “تويتر”: “هلت ليالي حلوة وهنية ليالي رايحة وليالي جاية كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بالخير والصحة رمضان مبارك”.

بدورها، نشرت الصفحة الرسمية لنادي روما الإيطالي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو: “هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس”، وهي أغنية مصرية للفنان محمد فوزي، وعلقت عليه: “نادي روما يشارك جماهيره ومحبيه الفرحة بحلول شهر رمضان المبارك.. كل عام وأنتم بخير يا ذئاب”.

وكتب إنتر ميلان الإيطالي لمتابعيه: “إلى كل النيراتزوري في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج: رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير”.

المصدر: “تويتر”