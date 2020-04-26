الروسي أكينفييف يتصدر قائمة “الأكثر إخلاصا لأنديتهم” في أوروبا متفوقا على ميسي (صورة)

الروسي أكينفييف يتصدر قائمة “الأكثر إخلاصا لأنديتهم” في أوروبا متفوقا على ميسي (صورة)

روسيا – نشر موقع “ترانسفير ماركت” المتخصص بإحصاءات وانتقالات اللاعبين وتحديد قيمة نجوم كرة القدم حول العالم، قائمة اللاعبين الذين يصرون على البقاء ضمن صفوف أنديتهم الحالية.

وتصدر الروسي إيغور أكينفييف حارس مرمى وقائد نادي تسيسكا موسكو قائمة اللاعبين “الأكثر وفاء” لأنديتهم في الوقت الحالي.

وتفوق النجم الروسي في القائمة على الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني الذي يعد من أشهر النجوم المخلصة لناديها حاليا، رغم الإغراءات الكثيرة التي تعرض لها الساحر الأرجنتيني من أندية أخرى.

قائمة اللاعبين “الأكثر إخلاصا” لأنديتهم في أوروبا حاليا:

1- الروسي إيغور أكينفييف حارس فريق تسيسكا موسكو البالغ 34 عاما، يلعب مع فريقه منذ 17 عاما و3 أشهر و23 يوما.

2- الفرنسي لويك بيران مدافع سانت إيتيان الفرنسي البالغ 34 عاما، يلعب مع فريقه منذ 16 عاما و9 أشهر و24 يوما.

3- ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني البالغ 32 عاما، يلعب مع فريقه منذ 16 عاما و3 أشهر و23 يوما.

4- الإيطالي فرانشيسكو ماينانيللي البالغ 35 عاما، لاعب وسط ساسولو الإيطالي، يلعب مع فريقه منذ 14 عاما و9 أشهر و24 يوما.

5- الإيطالي جورجيو كيليني البالغ 35 عاما، مدافع يوفنتوس، يلعب مع فريقه منذ 14 عاما و9 أشهر و24 يوما.

6- الإسباني سيرجيو راموس البالغ 34 عاما، قائد ريال مدريد، يلعب مع فريقه منذ 14 عاما و7 أشهر و24 يوما.

7- البلجيكي سامي بوست البالغ 34 عاما، حارس زولت وارجم البلجيكي، يلعب مع فريقه منذ 13 عاما و9 أشهر و24 يوما.

8- الإسباني برونو سوريانو البالغ 35 عاما، لاعب وسط فياريال الإسباني، يلعب مع فريقه منذ 13 عاما و9 أشهر و24 يوما.

9- الإسباني خافيير لوبيز البالغ 34 عاما، مدافع إسبانيول الإسباني، يلعب مع فريقه منذ 13 عاما و9 أشهر و22 يوما.

10- البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، يلعب مع فريقه منذ 13 عاما و3 أشهر و23 يوما.

المصدر: Transfermarkt/instagram