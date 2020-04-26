ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري ,وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالرحمن الشاطر إن الدول الأوروبية تصر على أن يحكم ليبيا من وصفه بـ”دكتاتوري دموي” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) فقراءتها للوضع في ليبيا خاطئة و تداعياتها وخيمة عليها.

الشاطر أشار في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” إلى أن هؤلاء الذين يقودون أوروبا بهذا التفكير المصلحي يفقدونها هيبتها ويمرغون قيمهم الحضارية في الوحل.

وأضاف “فوضوه ليحكمكم ان كنتم ترونه أهلا للحكم. أما نحن فلا” حسب تعبيره.