الصين – أعلنت شركة “إي هانغ” الصينية الرائدة عالميا في مجال منصات تكنولوجيا المركبات الجوية، عن عزمها على بناء أول منفذ إلكتروني لخدمات الطائرات من دون طيار في العالم.

وقالت الشركة، إنها “ستتعاون مع شريك محلي في مدينة هيتشو في مقاطعة قوانغشو الصينية لبناء الميناء الإلكتروني، مما سيسرع تأدية خدمات الشركة في صناعة السياحة”.

وتتضمن الخطة تسليم 20 وحدة من طائرات EHang 216، وهي مركبة طيران مستقلة للركاب ذات مقعدين، سيتم استخدامها في مشاهدة المعالم من الجو.

ونفذت الشركة سابقا، أولى الرحلات التجريبية في الولايات المتحدة لمركبات التاكسي الجوي من دون طيار، وحصلت على تصاريح لاختبار طائرات الركاب ذات المقعدين العاملة بالكهرباء في النرويج، لكنها تركز بشكل كبير على الصين.

يتكون مبنى المحطة الإلكترونية الجديد من ثلاثة طوابق تغطي مساحة 2500 متر مربع، وتشتمل الميزات المعمارية على قاعة استقبال في الطابق الأول، ومنطقة انتظار للركاب في الطابق الثاني، ومنطقة مغادرة ووصول في الطابق الثالث.

وسيتم وضع أربع منصات هبوط على السطح، بما يتيح هبوط وإقلاع أربع طائرات في وقت واحد.

Video Player

المصدر: “وكالات”