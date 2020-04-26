العراق – أعلن وزير المالية والاقتصاد في حكومة كردستان العراق آوات شيخ جناب اليوم الأحد، رفع مذكرة إلى رئيس الحكومة الاتحادية عادل عبد المهدي، لصرف حصة الإقليم من الموازنة.

وقال شيخ جناب، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع هيئة رئاسة برلمان الإقليم، إن “قرار إيقاف رواتب موظفي إقليم كردستان صدر في 16 من الشهر الحالي، ووفد الإقليم زار بغداد في الـ19 من الشهر ذاته، وبعد عدة اجتماعات حساسة تمكنا من التوصل إلى صيغة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء برفع مذكرة إلى رئيس الحكومة الاتحادية عادل عبد المهدي، لإطلاق حصة إقليم كردستان من الموازنة”.

وأضاف، أن “المذكرة وصلت إلى عبد المهدي ونأمل خلال الأيام القليلة المقبلة أن نتسلم الرد، وأن يكون إيجابيا”، مبينا أن “الحوارات بين بغداد وأربيل لم تقتصر على الموازنة والرواتب فقط بل شملت مجالات أخرى منها الاتفاق على الانتاج المشترك للكهرباء ورفع إنتاج الغاز الطبيعي”.

يذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووجهت وزارة المالية، في 16 من أبريل الحالي بوقف صرف المبالغ المالية المقررة كرواتب لإقليم كردستان واسترجاع الأموال المصروفة منذ يناير من العام الحالي.

وعزت الأمانة الأمر إلى “عدم تسديد إيرادات كميات النفط الخام المتفق عليها مع إقليم كردستان للحكومة الاتحادية في بغداد”.

المصدر: RT