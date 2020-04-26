ليبيا – أكدت القنصلية العامة الليبية بصفاقس للمواطنين الليبيين العالقين في مدينة صفاقس وجميع مدن الجنوب التونسي الراغبين بالعودة لليبيا على أنها سوف تشرع في إجراءات المرحلة الثانية للحجر الصحي والتحاليل الطبية بفيروس كورونا بفندق في جرجيس.

القنصلية قالت بحسب بيان لها للمواطنين الليبيين العالقين في صفاقس والمهدية وقابس وباقي مدن الجنوب إن موعد الانطلاق إلى الفندق هو يوم غد الاثنين.

وشددت القنصلية على أنه لا يسمح بالدخول أو الخروج من الفندق لأي شخص مؤكدة أنه سيتم مراقبة الفندق على مدار الساعة عن طريق رجال الأمن وكاميرات المراقبة واللجنة المكلفة من القنصلية.

كما أوضحت القنصلية أن من يخالف التعليمات سيتم استبعاده من خطة العودة مشددة على أنه يوجد بالفندق رعاية صحية لجميع المواطنين وخاصة المرضى كما سيتم أخذ عينات من الأنف أو الحلق من كل شخص بالمكان المخصص بالفندق وسيتم نقل من تظهر التحاليل أنه مصاب إلى مكان مخصص للعزل أو مستشفى حسب الحالة الصحية.