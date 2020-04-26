ليبيا- أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان على مواكبته لعملية نقل “المرتزقة” إلى ليبيا من قبل تركيا حيث تشهد العملية تصاعداً جديداً يتمثل بوصول دفعات جديدة بشكل دوري للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب حكومة الوفاق ضد “قوات حفتر”.

المرصد السوري قال بحسب الموقع الرسمي التابع له إنه وفقاً لإحصائيات المرصد السوري فإن تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن بلغ نحو 7400 مرتزق بينهم مجموعة غير سورية في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2500 مجند.

وأشار إلى أن هناك المئات من المقاتلين يتحضرون للإنتقال من سوريا إلى تركيا حيث تستمر عملية تسجيل قوائم أسماء جديدة من قبل فصائل “الجيش الوطني” بأمر من الاستخبارات التركية فيما تشهد العملية رفض لبعض الفصائل وسط ضغوطات كبيرة تمارس عليها من إيقاف الدعم عنها وتهديدها بغية إرسال دفعات جديدة من مقاتليها إلى ليبيا.

وعلم المرصد السوري بأن قادة المجموعات التي وصلت مؤخراً أوعزت إلى مقاتليها بعدم الحديث بما يخص المقابل المادي الشهري لأن كل شيء سيتم تعويضه على حد قولهم وأثناء حديثهم مع أشخاص ليبيين يجب عليهم التأكيد على قضية بأنهم قدموا إلى هناك لمساعدة الشعب الليبي وليس من أجل المال يأتي هذا جميعه في إطار محاولات الفصائل السورية لتلميع صورتها في ليبيا أمام الرأي العام بعد تسريب الأوضاع السيئة التي تعيشها تلك الفصائل وندم قسم كبير منهم لذهابهم إلى هناك بحسب قوله.

على صعيد متصل قالت مصادر للمرصد السوري إن مشاركة “المرتزقة” كان له دور في قلب موازين القوى في معارك غرب ليبيا ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل المزيد من “المرتزقة السوريين” في المعارك على الأراضي الليبية.

وأشار إلى أن حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا بلغت جراء العمليات العسكرية في ليبيا 223 مقاتل والقتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”ووفقاً لمصادر المرصد فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.